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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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В Китае заявили о планах вместе с Россией испытать вакцины от COVID-19

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

По словам академика, Россия смогла добиться, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с этим в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

Конференция прошла в южной китайской провинции Гуандун, ее основными темами были обмен опытом по противодействию коронавирусу и углубление российско-китайского сотрудничества в области борьбы с пандемией.

Как сообщалось, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошел клинические испытания.

Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена.

Хроника коронавируса. Август.

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Китай Коронавирус

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