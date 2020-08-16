В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 969 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост случаев заражения в России в воскресенье, таким образом, обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа - тогда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.

За сутки умерли 68 человек, еще 3 557 пациентов выздоровели. Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных. Лечение продолжают 174 200 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек.

По информации оперативного штаба, еще 163 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 150 - в Свердловской области, по 129 - в Ростовской области и Ставропольском крае, 123 - в Нижегородской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Красноярском крае, 103 - в Омской области, 102 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.