Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 159 730+253 839

В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля

В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 969 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост случаев заражения в России в воскресенье, таким образом, обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа - тогда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.

За сутки умерли 68 человек, еще 3 557 пациентов выздоровели. Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных. Лечение продолжают 174 200 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек.

По информации оперативного штаба, еще 163 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 150 - в Свердловской области, по 129 - в Ростовской области и Ставропольском крае, 123 - в Нижегородской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Красноярском крае, 103 - в Омской области, 102 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Август.

18
После ослабления карантинных ограничений в уругвайском Монтевидео открылся для посетителей театр Солис13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.12 августа. В США число случаев COVID-19 превысило 5 151 369. За сутки в стране выявлено 40 522 новых заражения короновирусной болезни.11 августа. Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.11 августа. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.10 августа. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
После ослабления карантинных ограничений в уругвайском Монтевидео открылся для посетителей театр Солис
Хроника 09 января – 16 августа 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Государство проконтролирует поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия

Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия

Скончался один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В шахте в Коми на момент ЧП было четыре человека

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

На шахте в Коми погибли четыре горняка из-за обрушения конвейера

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова выписали из больницы

Пандемия коронавируса

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');