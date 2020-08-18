Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Кроме того, один из сыновей погибшего в аварии потребовал с актера 6,5 млн руб.

Актер Михаил Ефремов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Потерпевшие в суде заявили гражданские иски о возмещении вреда к актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, общей суммой более 6,5 млн рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.

Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей. В свою очередь, защитник Александр Добровинский заявил иски от лица трех потерпевших: сына - Валерия Захарова, брата - Валерия Захарова и супруги - Маргариты Захаровой общей суммой на один рубль.

"Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - завершил свою речь в суде Добровинский.

Перед заявлением исков адвокат обратился к Ефремову и уточнил у актера два вопроса: по-прежнему ли он не помнит, что произошло в тот вечер и согласована ли его позиция с адвокатами.

"Не помню", - ответил Ефремов и добавил, что позиция согласована с его защитниками. "Суд постановил - приобщить иски", - огласила решение судья Елена Абрамова.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.