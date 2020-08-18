Врач порекомендовал Ефремову бросить курить

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Врач Боткинской больницы, куда актер Михаил Ефремов был госпитализирован из суда на прошлой неделе, посоветовал артисту не есть жирную пищу и бросить курить.

"Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать какие советы дает (Ефремову - ИФ) врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают "где инсульт? - инсульта нет", - заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире Соловьев-live во вторник.

Как ожидается, в среду сторона защиты Ефремова начнёт представлять доказательства в Пресненском суде Москвы.

Ранее во вторник сообщалось, что государственное обвинение завершило представлять свои доказательства. Также суд приобщил гражданские иски от четырёх родственников погибшего Сергея Захарова, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Трое из потерпевших заявили иск общей суммой на один рубль, а сын - Виталий Захаров на 6,5 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.