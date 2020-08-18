Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Валерий Захаров, младший сын водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП на Смоленской площади, попросил Пресненский суд назначить максимальное наказание актеру Михаилу Ефремову, которого судят за эту аварию.

"Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс. Я думаю, максимальное наказание", - сказал Валерий Захаров.

Ефремову вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности гибель человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме Валерия Захарова, потерпевшими по делу признаны его брат Виталий, официальная жена погибшего и его брат. Гражданскую жену погибшего и его работодателя судья Елена Абрамова отказалась считать потерпевшими. Старший сын Захарова подготовил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей.

8 июня вечером автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в грузовик доставки, которым управлял Захаров. Захаров умер в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину, но затем в суде заявил, что вины не признает, поскольку не помнит, что было в тот день.

18 августа актер пришел на заседание суда. До этого в процессе был объявлен недельный перерыв из-за его плохого самочувствия. 11 августа его доставили в больницу из суда.