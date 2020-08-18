Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Валерий Захаров, младший сын водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП на Смоленской площади, попросил Пресненский суд назначить максимальное наказание актеру Михаилу Ефремову, которого судят за эту аварию.

ДТП с участием Михаила Ефремова

"Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс. Я думаю, максимальное наказание", - сказал Валерий Захаров.

Ефремову вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности гибель человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме Валерия Захарова, потерпевшими по делу признаны его брат Виталий, официальная жена погибшего и его брат. Гражданскую жену погибшего и его работодателя судья Елена Абрамова отказалась считать потерпевшими. Старший сын Захарова подготовил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей.

8 июня вечером автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в грузовик доставки, которым управлял Захаров. Захаров умер в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину, но затем в суде заявил, что вины не признает, поскольку не помнит, что было в тот день.

18 августа актер пришел на заседание суда. До этого в процессе был объявлен недельный перерыв из-за его плохого самочувствия. 11 августа его доставили в больницу из суда.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 18 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд Сергей Захаров

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

"Алмаз-Антей" изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Во время пандемии россияне страдали от плохой воды и скопления мусора

ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд отказался признать потерпевшим работодателя жертвы ДТП с Ефремовым

Пандемия коронавируса

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Пандемия коронавируса

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');