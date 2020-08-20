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В мэрии Москвы рассказали подробности о начавшемся благоустройстве улиц

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что именно изменится в результате начавшихся в июле работ по благоустройству. В частности, на участке от улицы Большие Каменщики до станции метро "Коломенская" будут оборудованы пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановки.

"Работы стартовали на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская", - уточнил он. - Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды".

По завершении работы вместо 71 наземного пешеходного перехода на этом участке их будет 79. На 45 из них установят контрастное освещение для повышения безопасности. Также там заменят 40 устаревших остановочных павильонов на современные, добавил Бирюков.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две современные трамвайные платформы.

Кроме того, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

По словм заммэра, у станции метро "Коломенская" обустроят удобные пешеходные дорожки, заменят покрытия на тротуарах, установят новые фонари и скамейки.

"На участке Большие Каменщики - станция метро "Коломенская" установят более 1000 фонарей с энергосберегающими лампами, 345 различных малых архитектурных форм. Особое внимание уделят озеленению: на территории будет разбито почти 17 га газона, высажено 45 деревьев и более 7600 кустарников", - добавил заммэра.

Москва Петр Бирюков

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