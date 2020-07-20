Собянин создал в Москве 18 новых охраняемых природных зон

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в июне и июле своими указами создал в городе 18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 1700 га.

На этих территориях, где обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы, вмешательство в экосистему будет сведено к минимальному уровню, пообещал мэр.

Всего в столице под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 000 га, или 7,5% территории города. "Для сравнения – это площадь Москвы внутри Садового кольца", - говорится на сайте градоначальника.

Наиболее крупными новыми ООПТ стали комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".

Собянин также отметил, что по поводу работ мэрии по благоустройству парков и скверов идут "активные споры": "Нам часто говорили, что благоустройство вредит природе и абсолютно не нужно москвичам".

"Насчет "не нужно москвичам" – в этом году коронавирус и самоизоляция поставили жестокий эксперимент. Миллионы людей осознали, как тяжело сохранить здоровье и хорошее настроение, когда нет возможности выйти и прогуляться в благоустроенный парк. И когда ограничения были сняты, парки мгновенно наполнились людьми", - напомнил он.

Комментируя возражение про вред природе, мэр отметил, что в густонаселенном мегаполисе "не может быть классического леса, но можно создать условия для того, чтобы живая природа существовала в гармонии с людьми".