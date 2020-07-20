В Москве возобновились работы по благоустройству

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве возобновились работы по благоустройству, прерванные из-за коронавируса, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам началось комплексное благоустройство в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах, а также продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начавшиеся в марте и остановленные из-за режима повышенной готовности.

"Благоустройство в районе Дорогомилово станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Основная цель - раскрыть потенциал этой территории и трансформировать ее в ландшафтный парк районного значения, соединив активную зону у площади Киевского вокзала с рекреационной на набережной Тараса Шевченко", - отметил Бирюков.

В районе Дорогомилово работы пройдут на набережной Тараса Шевченко от Новоарбатского моста до Бородинского, на Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, а также на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах, рассказал чиновник.

В зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" вошли улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро "Коломенская" и улица Сайкина.

В районе Триумфальной арки будет создан маршрут с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям войны 1812 года.

В Даевом и Ананьевском переулках власти планируют создать пешеходные пространства с сохранением транзитной функции переулков.

Самоизоляцию в Москве начали вводить с конца марта. О приостановке всех работ по благоустройству Бирюков объявил 11 апреля. По его словам, исключением должны были стать только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.

Несколько дней спустя, когда для поездок по столице были введены электронные пропуска, стало известно, что мэрия временно отказалась от закупок на 13 млрд рублей для программ благоустройства. Закупки были запланированы в декабре 2019 года.