Свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Очевидец с места автоаварии с участием актера Михаила Ефремова заявил в Пресненском суде Москвы, что за рулем автомобиля артиста находился другой мужчина.

"Я подхожу к машине черной, там сидит два человека, один на водительском сидении пытался что-то убрать руками. ... Это был не Ефремов... Я не знаю, кто это был, но лицо известное, может, он просто похож на кого-то", - заявил очевидец Александр Кобец в четверг.

Он отметил, что очень долго решался дать показания, адвокат Ефремова Эльман Пашаев его долго уговаривал. "Но понимаете, когда невиновного топят...", - пояснил Кобец.

"Понимаете, Ваша честь, есть одна маленькая проблемка. Я приехал к товарищу, попил пивка в общественном месте, Ваша честь, прошу меня понять, простить, я очень этого боялся (давать показания - ИФ)", - уточнил свидетель.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.