Станцию "Рижская" московского метро закрыли на год

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена с 22 августа закрывается для пассажиров на 12 месяцев для замены эскалаторов, выработавших свой ресурс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Поезда будут проезжать "Рижскую" без остановки. Поскольку на станции только один выход, замены эскалаторов без ее закрытия провести невозможно. Три эскалатора на станции были установлены еще в 1958 году. Полная замена эскалаторных комплексов предполагает демонтаж старых машин и их фундамента, работы в наклонном тоннеле, установку новых фундаментов с последующей установкой эскалаторов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, во время закрытия вестибюлю станции вернут исторический облик: будет проведена реставрация декоративного покрытия колонн, пола и потолка.

Пассажиры "Рижской" смогут воспользоваться бесплатным компенсационным автобусным маршрутом КМ, который с 5:30 до 02:00 будет курсировать между станциями "Рижская" и "Проспект Мира".

В связи с этим на участке от Рижского вокзала до Рижской площади будет организована выделенная полоса, и запрещено движение такси по "выделенке" на проспекте Мира от дома 26 строение 1 до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15.

Пассажиры временно закрытой станции также смогут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, "Алексеевская" Калужско-Рижской линии и "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Для построения новых маршрутов горожане также смогут пользоваться одноименной станцией Рижская МЦД-2.

В пресс-службе метрополитена также сообщили, что в выходные 22 и 23 августа участок между станциями "Лефортово" и "Нижегородская" Некрасовской линии будет работать только до 23:00 для работ по прокладке кабельных коммуникаций, связанных со строительством Большой кольцевой линии.