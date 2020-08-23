В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось с 4 731 до 4 741, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

"В Москве за сутки скончались десять пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено более 257 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 205 тысяч человек выздоровели.