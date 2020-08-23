В России за сутки выявлено 4 852 заболевших коронавирусом

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 852, сообщает оперштаб.

Всего в стране на сегодня 956 749 эпизодов коронавируса.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве за сутки 611 новых заболевших. В столице также 11 смертей и 965 выздоровевших.

Еще 180 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 129 - в Свердловской области, по 126 новых диагнозов в Ростовской области, Ставропольском крае,

В России скончались за сутки 73 человека с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 383.

Поправились и выписаны 770 639 пациента, в том числе 3 162 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 727.