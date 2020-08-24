Судья отложила заседание по делу Ефремова на 31 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отложил судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, на 11:00 31 августа. О решении объявила судья Елена Абрамова в понедельник.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Ефремов заявил, что еще не нашел защитника после отказа от услуг прежних адвокатов. "Ваша честь, поскольку я помню крайне мало и помню, что в таком пьяном состоянии никогда не садился за руль. Шел я в суд за правдой. Я думал, кто-то скажет, где я на самом деле находился. (...)", - заявил актер.

По словам Ефремова, его жена ведет переговоры с разными адвокатами, но решение еще не принято.

В прошлую пятницу в Пресненском суде Москвы Ефремов отказался от своих защитников и заявил, что собирается найти себе адвокатов посильнее.

Смертельное ДТП

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). 8 июня на Садовом кольце в Москве он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, умер позднее в больнице. В момент аварии Ефремов был пьян. Его машина признана исправной.

Актер не признает вину в суде, ссылаясь на то, что ничего не помнит.