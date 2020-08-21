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Ефремов решил сменить адвокатов

Ефремов решил сменить адвокатов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отказался в суде от услуг своих защитников, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Я хочу поменять своих адвокатов, пусть останутся в качестве консультантов. Я найду себе кого-нибудь вроде Резника лучше", - заявил Ефремов в Пресненском суде Москвы.

В связи с этим Пресненский суд перенёс на 24 августа слушания по делу о смертельном ДТП.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец также сообщил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазу нет кристаллика и зрение -3".

В пятницу защита артиста сообщила в Пресненском суде, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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