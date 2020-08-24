Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
"Да, это так", - сказал "Интерфаксу" Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно обращению адвоката, на него оказывается "постоянное давление", а в его адрес "поступают угрозы и требование прекратить защиту Ефремова".
"В настоящее время, как мне стало известно от знакомых и из интернет-ресурсов, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности", - утверждает адвокат.
Пашаев подчеркивает, что он законопослушный гражданин и не совершал никаких преступлений.
"Угроза уголовного преследования за выражение собственного мнения и мнения моего подзащитного порождает своеобразную атмосферу страха, в которой я, как адвокат, защищая интересы клиента, параллельно вынужден заботиться о собственной безопасности. Это делает работу адвоката менее эффективной", - отмечает юрист.
"Прошу провести проверку по факту, изложенному в обращении", - заключает Пашаев.
Копию документа опубликовала газета "Московский комсомолец". Пашаев подтвердил "Интерфаксу" его содержание.
Конкретизировать угрозы в разговоре с агентством адвокат не стал.
В понедельник стало известно, что Пашаев заключил с Ефремовым новое соглашение. В минувшую пятницу артист отказался от услуг адвоката.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).
ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.
Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.
Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.