Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.

"Да, это так", - сказал "Интерфаксу" Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно обращению адвоката, на него оказывается "постоянное давление", а в его адрес "поступают угрозы и требование прекратить защиту Ефремова".

"В настоящее время, как мне стало известно от знакомых и из интернет-ресурсов, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности", - утверждает адвокат.

Пашаев подчеркивает, что он законопослушный гражданин и не совершал никаких преступлений.

"Угроза уголовного преследования за выражение собственного мнения и мнения моего подзащитного порождает своеобразную атмосферу страха, в которой я, как адвокат, защищая интересы клиента, параллельно вынужден заботиться о собственной безопасности. Это делает работу адвоката менее эффективной", - отмечает юрист.

"Прошу провести проверку по факту, изложенному в обращении", - заключает Пашаев.

Копию документа опубликовала газета "Московский комсомолец". Пашаев подтвердил "Интерфаксу" его содержание.

Конкретизировать угрозы в разговоре с агентством адвокат не стал.

В понедельник стало известно, что Пашаев заключил с Ефремовым новое соглашение. В минувшую пятницу артист отказался от услуг адвоката.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.