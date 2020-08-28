Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4786 до 4798, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в столице выявлено более 259 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 208 тыс. человек.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

В Москве 1 сентября будет тепло и дождливо

В Москве 1 сентября будет тепло и дождливо

Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

В четверг в Москву снова придет гроза

В четверг в Москву снова придет гроза

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Торговый центр загорелся на северо-востоке Москвы

В Москве упавшая из-за ветра ветка сломала девочке позвоночник

Третьяковка объяснила потоп изношенностью ливневой канализации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');