За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4786 до 4798, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в столице выявлено более 259 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 208 тыс. человек.