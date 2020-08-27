В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 776 до 4 786, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 259 707 случаев заражения COVID-19, 209 628 человек вылечились от инфекции (81% от заболевших).