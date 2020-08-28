Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Как сообщалось, первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V уже начала поступать в больницы. Между тем вторую вакцину производства государственного научного центра "Вектор" планируется зарегистрировать по ускоренной схеме - сразу после второго этапа клинических исследований.