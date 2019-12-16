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Егор Жуков обжаловал приговор

Его защита потребовала закрыть его дело

Егор Жуков обжаловал приговор
Студент ВШЭ Егор Жуков
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Защита студента Высшей школы экономики Егора Жукова подала апелляцию на приговор Кунцевского суда Москвы, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Дело Егора Жукова

Адвокаты требуют отменить обвинительный приговор и закрыть дело. Жалоба была подана в минувшую пятницу, уточнил Соловьев.

Кунцевский суд 6 декабря признал студента виновным в призывах к экстремизму через интернет и назначил ему три года лишения свободы условно. В течение первых двух лет Жукову запретили администрировать сайты в интернете. Изъятые у него дома при обыске статуэтку трех лягушек и либертарианский флаг судья Светлана Ухнаева потребовала уничтожить как вещественные доказательства по делу.

Жукова задержали 2 августа. Ему сначала вменили участие в "массовых беспорядках" 27 июля в Москве в день несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Следствие утверждало, опираясь на видеозапись событий, что Жуков направлял протестующих. Затем оказалось, что на записи был другой человек. Тогда со студента это обвинение сняли, но предъявили новое - в публичных призывах к экстремизму. 3 сентября Басманный суд по ходатайству следствия перевел его из СИЗО под домашний арест.

Прокурор в суде просил для Жукова четыре года колонии и отмечал, что его вина полностью доказана: "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с изображением гремучей змеи. - ИФ.) подтверждают, что это его квартира".

Оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову

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Хроника 14 февраля – 16 декабря 2019 годаДело Егора Жукова
Егор Жуков Кунцевский суд ВШЭ Мосгордума

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