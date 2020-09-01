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Специалисты оценили риски для самолетов от колоний чаек в Лобне

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Орнитологи не видят опасности для аэропорта "Шереметьево" от скоплений птиц в Лобне. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Колония чаек на Киово находится в 8 километрах от аэропорта, экспериментальные поля – в 6, это достаточно большое расстояние. Существует ошибочная точка зрения о том, что весенний разлет птиц с озера направлен в сторону "Шереметьево". Это не так, поскольку главная цель разлета – кормление, а на аэродроме кормовой базы нет", - приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования Подмосковья Ирины Стальновой.

Она отметила, что основные весенние разлеты проходят в сторону северной части города Лобни и на юг, вдоль железной дороги, в сторону колонии озерных чаек станции Марк.

"Второе направление может пересекаться с маршрутами самолетов, однако птицы летят на высоте от 50 до 150 метров, ниже глиссады заходящих на посадку самолетов. Это – выводы видных орнитологов РАН, и у нас нет сомнений в правоте экспертов", - добавила министр.

При этом она отметила, что опасность столкновения самолета с птицей существует всегда, "вне зависимости от скоплений и маршрутов разлета пернатых".

"Однако, как показывает практика, в аэропорте "Шереметьево" успешно применяются различные методы отпугивания птиц, в том числе с помощью ястребов-тетеревятников", - сказала Стальнова.

В областном Минэкологии отметили, что исследование скоплений и путей миграции птиц провели орнитологи Центра кольцевания птиц Российской академии наук.

Оценка потенциальных рисков, которые могут создавать скопления птиц вблизи больших аэродромов, в частности, "Шереметьево" проводилась после обращения Федерального агентства воздушного транспорта.

"В частности, следовало проверить, насколько опасна для аэропорта "Шереметьево" колония чаек, гнездящихся на озере Киово в Лобне и скоплений птиц на экспериментальных полях Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса", - пояснили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Случай с Airbus

Столкновения птиц с авиалайнерами получили актуальное звучание после инцидента с Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего 15 августа 2019 года рейс по маршруту Москва-Симферополь.

Вылетев утром из аэропорта "Жуковский", самолет совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. Пилоты смогли посадить лайнер на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия назвали попадание птиц в оба двигателя самолета.

Московская область Лобня Шереметьево

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