Отрасль раскритиковала очередной проект правил защиты аэропортов от животных и птиц

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минтранс разработал очередной проект федеральных авиационных правил защиты аэродромов от "объектов животного мира" (ФАП).

В ходе общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru проект получил более 20 замечаний от отраслевого сообщества, в том числе от Международной ассоциации аэропортов (МАА), Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлота".

Борьба с опасностью, создаваемой объектами животного мира, должна включать мероприятия "по орнитологическому обеспечению полетов и предотвращению столкновений воздушных судов с другими животными", сказано в проекте. В МАА же настаивают, что "полностью исключить столкновения с животными и птицами невозможно", что подтверждается положениями ICAO. Поэтому слово "предотвращение" в проекте следует заменить на "снижение угроз", сказал "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации Сергей Никотин.

На приаэродромной территории ответственность операторов должна заключаться в орнитологических обследованиях и выявлении объектов, способствующих привлечению птиц и диких животных, также считает Никотин. Устранением представляющих опасность объектов должны заниматься уполномоченные федеральные органы и регионы.

Схожей точки зрения придерживаются в Торгово-промышленной палате (ТПП) России. "Полномочия по ликвидации или предотвращению появления мусорных свалок должны быть возложены на местные органы управления, а не на оператора аэродрома. Оператор должен нести ответственность только за территорию в границах аэродрома", - сказано в замечании ТПП на regulation.gov.ru.

В МАА считают, что в ФАП также необходимо предусмотреть применение "летальных средств" по отношению к животным в случаях, когда меры по отпугиванию и отлов не приносят результата. Это может быть не только отстрел, но и усыпление, пояснил Никотин.

Предлагаемый проект для отечественной гражданской авиации выглядит "очень скупо и во многом непонятно: явно собран второпях, без участия отраслевых организаций и научных биологических учреждений", сказано в замечании, поступившем на портал от представителя ФКУ "Аэропорты Камчатки".

"В нем отсутствует дифференцированный подход к определению степени важности и уровню оцениваемой опасности со стороны дикой природы применительно к разным классам аэродромов/аэропортов, их климатическо-географическому расположению, интенсивности использования. Нет раздела, посвященного оценке рисков для эксплуатации аэродрома применительно к системе управления безопасностью полетов и соответственно уровням разделения и принятия мер реагирования", - отмечают в ФКУ.

Проект предлагает установить единый период проведения орнитологического исследования для всех аэродромов - 1 раз в три года, "что неприемлемо для аэропортов местных воздушных линий с малой интенсивностью полетов и редкими событиями, связанными с дикой природой", сказано в замечании ФКУ. Это ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на "и без того скупой бюджет малых портов", считают в предприятии.

Сейчас сферу орнитологической безопасности аэродромов в России регулируют правила, разработанные в 1980-х годах. Помимо этого, аэропорты пользуются руководством ICAO по "предотвращению опасного присутствия птиц и диких животных", но этот документ необязателен к исполнению.

О подготовке новых федеральных правил "обеспечения орнитологической безопасности полетов гражданской авиации" Минтранс сообщал в начале 2020 года, через полгода после аварийной посадки возле аэропорта "Жуковский" самолета "Уральских авиалиний". Хотя итоги расследования происшествия до сих пор не опубликованы, одной из его причин считается попадание птиц в оба двигателя лайнера. Проект ФАП был также опубликован на regulation.gov.ru, но принят так и не был.

В 2021 году Минтранс подготовил другую версию ФАП. По словам Никотина, проект прошел ряд согласований, но не был зарегистрирован Минюстом. Ведомство установило, что у Минтранса нет полномочий на разработку этого документа. Впоследствии в Воздушный кодекс были внесены необходимые изменения, но Минтранс решил разработать новый проект.

Проект требует существенной доработки, принятие его в таком виде "не должно быть категорически", сказано в замечании ФКУ. В МАА настроены менее радикальны: как и предыдущий, проект требует корректировок, необходимы "совместные усилия для его максимальной доработки и принятия в кратчайшие сроки", считают в ассоциации.

Если правила будут утверждены, они вступят в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.