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Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову
Журналист Иван Сафронов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Сафронова", - говорится в решении суда.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме. Срок ареста Сафронову установлен до 7 декабря.

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Советнику главы "Роскосмоса" предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Сафронов, который с мая 2020 года является советником гендиректора "Роскосмоса", был задержан 7 июля и с тех пор находится под стражей. По словам адвокатов, следствие ФСБ считает, что в 2012 году его завербовала чешская спецслужба.

Пять лет спустя он передал ее представителю собранную информацию о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, полагают в ФСБ.

Сафронов вины не признает. Он и его защита добиваются конкретизации обвинения. Следствие отказывается это делать до завершения расследования.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 02 сентября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Лефортовский суд Москва

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