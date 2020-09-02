Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Журналист Иван Сафронов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Сафронова", - говорится в решении суда.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме. Срок ареста Сафронову установлен до 7 декабря.

Советнику главы "Роскосмоса" предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Сафронов, который с мая 2020 года является советником гендиректора "Роскосмоса", был задержан 7 июля и с тех пор находится под стражей. По словам адвокатов, следствие ФСБ считает, что в 2012 году его завербовала чешская спецслужба.

Пять лет спустя он передал ее представителю собранную информацию о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, полагают в ФСБ.

Сафронов вины не признает. Он и его защита добиваются конкретизации обвинения. Следствие отказывается это делать до завершения расследования.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.