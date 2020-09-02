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Следствие ограничило адвоката Павлова в комментариях по делу Сафронова

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, защищающий обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, сообщил, что больше не сможет подробно комментировать ход расследования.

"Я теперь несколько ограничен в свободе слова. Дело в том, что следователь Александр Чабан подкараулил меня в следственном изоляторе "Лефортово", где вчера я встречался с другой своей подзащитной - Кариной Цуркан", - рассказал Павлов журналистам в среду.

"Следователь вошел в кабинет, где мы встречались, с понятыми и предложил мне дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Я, как и мои коллеги, отказался дать подписку, после чего был составлен соответствующий акт, который некоторые правоведы расценивают как подписку. То есть теперь я предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования", - пояснил адвокат.

Ранее региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов Сафронова. Поводом для представлений стали обращения ФСБ.

Следствие спецслужбы утверждает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

В среду Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову арест до 7 декабря. Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 02 сентября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Павлов Команда 29 Иван Сафронов Александр Чабан

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