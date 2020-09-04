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Защита Ивана Сафронова обжаловала продление ареста

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала решение о продлении ему ареста до 7 декабря. Жалоба подана в Мосгорсуд, сообщил адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

По его словам, как и прежде, защита считает необоснованной столь суровую меру пресечению для Сафронова как содержание под стражей и просит апелляционный суд изменить ее на любую другую, в том числе залог или домашний арест.

Павлов напомнил, что более 150 человек, в частности главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ, предоставили в Лефортовский суд положительные характеристики и поручительства за Сафронова. Он выразил надежду, что Мосгорсуд это учтет.

Лефортовский суд 2 сентября продлил арест Сафронову на три месяца.

Бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта", советник гендиректора "Роскосмоса" был задержан 7 июля по обвинению в госизмене. ФСБ вменяет ему передачу чешской спецслужбе информации, составляющей гостайну, о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Следствие считает США конечным получателем эти данных. Сафронов вины не признает и добивается подробностей. Следствие отказывается их раскрывать до завершения расследования.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 04 сентября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Иван Павлов Лефортовский суд Мосгорсуд Роскосмос ФСБ

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