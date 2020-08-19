Адвокаты Сафронова попросили Генпрокуратуру помочь в раскрытии сути обвинения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене, пожаловались в Генпрокуратуру на отказ следователя ФСБ разъяснить суть его обвинения, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, защита просит Генпрокуратуру потребовать у следователя выполнить законные требования адвокатов. Право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, Павлов назвал одним из основных прав.

29 июля Павлов сообщил, что следователь ФСБ Александр Чабан отказался разъяснить, в чем именно обвиняется Сафронов, а в его постановлении об отказе говорится, что уже известных данных "достаточно для восприятия". Защита настаивает, что обвинение Сафронов построено на общих формулировках и не содержит конкретных сведений, которые могли бы позволить журналисту полноценно защищаться.

Ранее стало известно, что региональные управления Минюста по обращениям ФСБ направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов Сафронова. Следствие спецслужбы считает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

В результате адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении троих защитников - Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова и Сергея Малюкина, а палата Ленобласти - в отношении адвоката "Команды 29" Евгения Смирнова.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля. Его обвиняют в госизмене - в передаче представителю разведки Чехии секретных данных о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Близкие Сафронова организовали краудфандинговую кампанию в его поддержку.