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Москва выполнила годовой план по вводу жилья за восемь месяцев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с января по август 2020 года было введено в эксплуатацию около 3 млн "квадратов" жилой недвижимости, таким образом, город выполнил годовой план по вводу жилья, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Объемы ввода недвижимости в российской столице остаются высокими, несмотря на временные трудности, связанные с распространением коронавируса. С начала года в городе уже сдано более 6 млн кв.м различных объектов, включая порядка 3 млн "квадратов" жилья", - заявил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, завершено строительство около 90% всех планируемых зданий. Построено жилье, транспортные развязки, станции метро, а также различные социальные объекты. Также в городе появились новые склады, офисы, административные и промышленные здания.

Бочкарев добавил, что всего в этом году планируется построить и ввести около 8,5 млн кв.м недвижимости, включая 3,5 млн кв.м жилья.

Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", к 2021 году объемы жилищного строительства в России планируется увеличить до 94 млн кв.м, к 2024 году - до 120 млн кв.м.

Москва Андрей Бочкарев коронавирус

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