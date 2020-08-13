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Строительство и силы безопасности лучше всех пережили эпидемию в Москве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Период карантинных мер и пандемии в Москве лучше всего пережили предприятия строительной отрасли, структуры по обеспечению безопасности и управлению, а также телеком-сектор, заявил заммэра Владимир Ефимов. Он возглавляет совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

Экономический кризис

По его словам, наиболее устойчивые отрасли и предприятия-лидеры, сумевшие вырасти в условиях пандемии, определил совет. Выявленные "топ-три отрасли" сумели превысить докризисные показатели, использовав период пандемии как дополнительный стимул к развитию.

"Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом, - как мы понимаем, это оказало существенную поддержку целому ряду сопутствующих отраслей", - сказал заммэра.

"На втором месте закономерно оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи: самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды онлайн-сервисов и служб доставки, что существенно увеличило спрос на услуги телекоммуникаций и связи", - продолжил он.

Заммэра повторил, что городская экономика практически восстановилась, и необходимости в работе антикризисного штаба больше нет. Поэтому штаб продолжит работу в формате совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов, "что позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития нашего мегаполиса".

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 27 января – 13 августа 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Ефимов Москва коронавирус

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