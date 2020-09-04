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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 867 до 4 878, за сутки скончались еще 11 пациентов, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

"В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено более 265 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 219 тыс. человек вылечились от инфекции (83% от заболевших).

Москва Коронавирус

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