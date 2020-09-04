Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе", - сказала Ракова.

По ее словам, для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник были закуплены специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов.

"Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину", - добавила Ракова.

Исследование вакцины в Москве

У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.

В исследованиях в Москве планируется участие 40 тыс. человек. Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60 +. Исследование будет длиться 180 дней.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.