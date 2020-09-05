Максимальный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Крыму

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 100.

"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в субботу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлен 2 726 COVID-положительный. 32 пациента умерли, 1 817 выписаны с выздоровлением.

Ранее рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 27 августа - 84.