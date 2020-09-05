Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:15Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 609 482+304 626

Максимальный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Крыму

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 100.

"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в субботу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлен 2 726 COVID-положительный. 32 пациента умерли, 1 817 выписаны с выздоровлением.

Ранее рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 27 августа - 84.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

9
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса
Крым Коронавирус

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России на лекарства для льготников выделят еще более 988 млн рублей

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала
Война санкций

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Восемь истребителей РФ перехватили у южных границ три самолета США

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Мужчина напал с ножом на бывшую жену в магазине Татарстана

Навальный попал в больницу

Полиция назначила два десятка экспертиз в связи с госпитализацией Навального

Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток

Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');