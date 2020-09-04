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Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку новой вакциной от COVID-19.

Во время общения по видеосвязи глава государства поинтересовался у столичного мэра, сделал ли тот прививку.

"Владимир Владимирович, (иначе) мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет", - ответил Собянин.

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"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии", - добавил он.

Отвечая на вопрос президента, Собянин сообщил, что температура у него не поднималась. "Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа", - ответил мэр.

11 августа президент РФ сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна.

Путин позднее рассказал, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.

Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин Владимир Путин

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