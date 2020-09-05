Сто тысяч москвичей сделали прививки от гриппа с 1 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - За первые четыре дня программы вакцинации от гриппа прививку сделали около 100 тыс. москвичей, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

Ракова сказала, что ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Как она отметила, там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

"На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки", - заявила заммэра, добавив, что 10 дополнительных пунктов вакцинации уже начали работать в субботу.

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодежная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. В каждом пункте будут работать по две машины скорой помощи.

Сейчас в столице работают около 450 точек вакцинации от гриппа.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои Документы".