Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 609 482+304 626

Сто тысяч москвичей сделали прививки от гриппа с 1 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - За первые четыре дня программы вакцинации от гриппа прививку сделали около 100 тыс. москвичей, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

Ракова сказала, что ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Как она отметила, там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

"На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки", - заявила заммэра, добавив, что 10 дополнительных пунктов вакцинации уже начали работать в субботу.

МоскваМасштабная вакцинация от гриппа начинается в МосквеЧитать подробнее

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодежная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. В каждом пункте будут работать по две машины скорой помощи.

Сейчас в столице работают около 450 точек вакцинации от гриппа.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои Документы".

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал
Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Пандемия коронавируса

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Пандемия коронавируса

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной
Пандемия коронавируса

Собянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осенью

Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Женщина выжила после падения на пути на станции метро "Чертановская"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');