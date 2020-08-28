Попова рассказала о течении болезни при заражении гриппом и коронавирусом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Соединение гриппа с новой коронавирусной инфекцией, даже протекающей без каких-либо симптомов, может вызвать серьезную болезнь, отмечает Роспотребнадзор.

"При наложении вируса гриппа на коронавирусную инфекцию, даже бессимптомную, течение гриппа усиливается значимо. Поэтому ситуация, которая нам предстоит осенью, требует определенных мер", - сказала глава Роспотребнадзора Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов в пятницу.

"К сожалению, наша надежда, что это будут конкурирующие вирусы - вирусы гриппа и коронавируса - не оправдалась", - добавила она.

Ситуация осложняется тем, что этой осенью в России, по словам Поповой, будут циркулировать новые вирусы гриппа, пришедшие из южного полушария и малознакомые коллективному иммунитету.

Ранее Роспотребнадзор заявил о старте кампании по вакцинации против гриппа в России.