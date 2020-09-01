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Масштабная вакцинация от гриппа начинается в Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Масштабная программа вакцинации от гриппа стартует в Москве со вторника, сделать прививку можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа, включая 44 мобильных пункта", - сказал собеседник агентства.

Мобильные пункты будут работать у 36 станций метро, 2 - на станциях Московского центрального кольца, 2 - на железнодорожной платформе и 4 - в центрах госуслуг "Мои Документы".

Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru/antivirus).

Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые на территории России, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.

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