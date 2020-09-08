Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Артист театра и кино Михаил Ефремов приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей, передал корреспондент "Интерфакса".

Актер приехал в Пресненский суд Москвы в 10:45, как и всегда, на автомобиле службы судебных приставов. Возле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возраста.

У суда усилены меры безопасности. Сотрудники полиции просят присутствующих не мешать проезду автотранспорта.

Сегодня суд огласит приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП. Прокурор попросила назначить актеру наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита Ефремова попросила вынести актеру "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24", что актеру могут назначить от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, сидевший за его рулем Сергей Захаров погиб. В момент случившегося артист был пьян.