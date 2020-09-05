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Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима.

Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами. Вещи ему могут понадобиться в случае, если суд вынесет обвинительный приговор и изменит меру пресечения на заключение в СИЗО вместо домашнего ареста до вступления приговора в силу.

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Пашаев пообещал, что обжалует приговор, если он будет обвинительным, в апелляционной инстанции, однако рассчитывает на положительное решение для Ефремова только в кассации. "У нас надежда чем выше (инстанция - ИФ), тем лучше", - отметил Пашаев.

Пресненский суд Москвы огласит приговор Ефремову 8 сентября. 3 сентября государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с его участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомашина, как установило следствие, была исправна.

Хроника 08 июня – 05 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва Эльман Пашаев

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