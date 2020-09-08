Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы во вторник выносит обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

В нем отмечается, что исследованные по делу Ефремова доказательства полностью подтверждают его вину, несмотря на то, что он ее отрицал, говорится в приговоре актеру.

Сейчас оглашение приговора продолжается. Наказание для артиста будет названо в его резолютивной части. Ранее Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей.

Гособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

3 сентября Ефремов в суде признал вину по делу о смертельном ДТП, хотя ранее не признавал ее, утверждая, что ничего не помнит, а его защита приводила на процесс свидетелей, которые говорили, что Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был пьян.