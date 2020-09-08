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Собянин понадеялся, что Москва избежит жесткого карантина осенью-зимой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - При повышении заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в предстоящем сезоне Москва должна избежать жестких ограничительных мер, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума во вторник.

По мнению мэра, даже при повышении заболеваемости осенью и зимой столица должна пройти этот период с минимумом ограничений, связанных с экономической деятельностью и передвижением по городу. "При этом должны соблюдаться требования, которые установили врачи", - сказал он.

В частности, по словам Собянина, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим на предприятиях торговли и в транспорте. "Эти минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от большего", - подчеркнул мэр Москвы.

"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцины (от коронавируса - ИФ), и надеюсь, что уже в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что, в конце концов, положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись", - добавил Собянин.

Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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