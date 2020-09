В Москве от платы за аренду освободили уже 169 отелей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В августе власти Москвы освободили от платы за аренду еще 26 гостиниц, речь идет в общей сложности о 36 млн рублей, сообщили в департаменте городского имущества. Всего к сентябрю арендные каникулы в городе оформили 169 компаний и индивидуальных предпринимателей-отельеров на общую сумму 170 млн рублей.

Комментируя ситуацию, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уточнил, что с марта по август арендные каникулы оформили гостиницы, которые арендуют у города 25 земельных участков и 144 нежилых помещения.

Подать заявки на освобождение от платежей можно до конца года.

Среди тех, кто уже получил помощь города есть известные московские отели "Националь", InterContinental Moscow Tverskaya, Radisson Blu Olympiyskiy, "Sheraton Палас", "Ibis Москва Динамо", а также Kuzminki By Apart In и "Альфа Измайлово".

"Правительство Москвы освободило их от арендных платежей за городскую землю под зданиями, которые находятся в собственности предпринимателей. Общая площадь соответствующих участков составляет 3,5 га, а размер экономии от четырехмесячной аренды превышает 13,2 млн рублей", - отметил через пресс-службу глава департамента Максим Гаман.

Ранее от оплаты аренды за городскую землю и недвижимость были освобождены компании, работающие в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

Для отмены платежей по аренде городских земель и помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме.

Старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная недавно отмечала, что гостиничная отрасль Москвы по-прежнему нуждается в поддержке со стороны государства.

"Отрасль по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Многие московские гостиницы работают ниже точки безубыточности. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 2019 года в Москве функционировало 1 427 гостиниц и аналогичных средств размещения. Абсолютно каждый объект в период пандемии столкнулся с финансовыми сложностями. В данном случае реально помочь может только комплекс мер поддержки и четкая процедура получения данных преференций", - говорила она.