Доходность гостиниц Москвы и Петербурга снизилась на 54% и 78%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года доходность гостиниц Москвы и Петербурга снизилась на 54% и 78% соответственно в годовом измерении, показало исследование консалтинговой компании CBRE.

Средний тариф в первом полугодии в Москве снизился на 5% - до 7000 рублей. Единственным сегментом, где тариф вырос, стал сегмент люкс, продемонстрировавший рост на 5% к уровню января-июня 2019 года.

В среднем за полугодие доходность на номер по каждому из сегментов в столичных гостиницах сократилась на 52-62%. Так, RevPAR (один из основных показателей эффективности работы отеля, зависит от средней стоимости номеров) московского рынка в январе-июне 2019 года составлял 5400 рублей, а в 2020 году - 2500 рублей. В первом квартале снижение доходности составило 15,5%, во втором - минус 87%, что привело к снижению на 54% в целом за полугодие. Максимальное снижение на уровне 62% наблюдается в сегменте люкс.

Средний тариф в Петербурге за январь-июнь составил 5200 рублей против 9000 рублей годом ранее. Петербургский международный экономический форум, традиционно позволявший гостиницам наращивать тариф более чем в 2,5 раза, в 2020 году был отменен. Это привело к падению тарифа по рынку в июне на 62% и привело вместе с последствиями пандемии к снижению показателя полугодия на 45%.

Доходность гостиниц Петербурга в первом полугодии составила 1300 рублей, что на 78% ниже прошлогоднего показателя.

Тарифы гостиниц в горном кластере Сочи в январе-июне за счет периода с января по март возросли более чем на 40%, составив около 8500 рублей. ADR гостиниц (средняя стоимость номера в сутки), расположенных в прибрежном кластере города составил 6400 рублей, что на 9% ниже прошлогоднего показателя.

Июль и август 2020 года для Сочи обещают быть успешными: с 1 июля открылись большинство объектов размещения, начался колоссальный наплыв туристов, а тарифы демонстрируют рост более чем на 50%.

"Рынок начинает постепенно отрастать, но так как во многих регионах еще сохраняются ограничения, рост делового потока минимален, туристические поездки, если не брать во внимание курортные направления, также ограничены. По нашим прогнозам, деловой поток начнет постепенно возвращаться уже с начала бизнес-сезона - с сентября. Также мы ожидаем продление сезона на курортных рынках, очевидно, что сентябрь и октябрь также будут популярны у отдыхающих", - приводятся в исследовании слова руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой.

CBRE Group оказывает услуги по управлению недвижимостью и проектами, по управлению инвестициями, по оценке, по продаже и сдаче в аренду, стратегическому консалтингу, привлечению кредитования и услуги по девелопменту. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе.