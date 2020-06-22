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В люксовых гостиницах Москвы средний тариф вырос на 23%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В московских люксовых гостиинцах средний тариф вырос на 23%, сообщили в компании CBRE.

Экономический кризис

Там отметили, что во второй половине мая в столице оживилась деловая активность. По итогам мая загрузка отелей в городе составила 14% против 8% в апреле. Аналитики компании отметили зависимость уровня загрузки от позиционирования гостиниц - чем выше сегмент, тем ниже загрузка.

"Май стал началом движения вверх. И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений", - рассказала директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

Москва CBRE коронавирус

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