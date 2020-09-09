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14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4933 до 4947.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 268 384 случаев заражения COVID-19, 224 840 человек вылечились от инфекции (84% от заболевших).

В среду в городе первые добровольцы получили вакцину от вируса.

Москва коронавирус COVID-19

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