14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4933 до 4947.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 268 384 случаев заражения COVID-19, 224 840 человек вылечились от инфекции (84% от заболевших).

В среду в городе первые добровольцы получили вакцину от вируса.