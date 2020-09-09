Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 218 случаев, следует из данных оперативного штаба.

Накануне в России было 5099 новых случаев, 7 сентября - 5185, 6 сентября - 5195, 5 сентября - 5205. Таким образом, суточный прирост в среду стал самым большим с середины августа.

Всего в стране уже 1 041 007 заболевших COVID-19. Всего в мире 27,58 млн случаев коронавируса. В лидирующих США за весь период 6,32 млн человек, в Индии - 4,37 млн, в Бразилии - 4,16 млн.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах. В Москве 642 новых зараженных. Еще 218 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 159 - в Нижегородской области, 153 - в Ростовской области.

За сутки скончались от заболевания 142 человека, общее число жертв коронавируса в стране выросло до 18 135.

Поправились и выписаны за весь период 856 458 человек (за сутки 6 409 человек).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 414.