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В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первые москвичи-добровольцы уже получили прививку от COVID-19.

"Сегодня в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививку в столичных медучреждениях", - сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Записались на вакцинацию уже 35 тысяч человек. По ее словам, количество желающих ежедневно растет. "Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от ковида проводится на базе 6 медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20", - сказала заместитель мэра.

Она подчеркнула важность первого этапа вакцинации добровольцев. "Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого", - отметила Ракова.

Вакцинация будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами - это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Хроника 09 января – 09 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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