Для привитых COVID-вакциной добровольцев создали мобильное приложение

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Добровольцы, привитые российской вакциной от новой коронавирусной инфекции, смогут сообщать врачам о своем состоянии через специально разработанное приложение, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Разработано (приложение - ИФ). Сейчас каждый получивший (дозу вакцины - ИФ) в рамках клинических исследований - он, соответственно, будет пользоваться этим приложением", - сказал Мурашко журналистам в Архангельске во вторник.

По его словам, подобная новация в России используется впервые.

Как ожидается, в Москве в ближайшие два дня начнется III фаза клинических исследований российской вакцины от COVID-19 "Sputnik V", разработанной Институтом Гамалеи. В ней примут участие 40 тыс. человек, часть из добровольцев получат вместо препарата плацебо. Вакцина уже поступила в московские поликлиники, сообщил "Интерфаксу" директор Института Гамалеи академик Александр Гинцбург.

Вакцина "Sputnik V" зарегистрирована в России в августе по укороченной схеме - по итогам первых двух фаз клинических исследований, третья фаза имеет статус пострегистрационной. Ранее во вторник стало известно, что первая партия вакцины получила одобрение экспертов Росздравнадзора и разрешена к введению в гражданский оборот.