Власти Москвы предупредили о приходе сезонного гриппа к концу октября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы прогнозируют начало сезонного периода заболевания гриппом в конце октября - первых числах ноября.

"Мы очень надеемся, что москвичи будут сознательными и массово привьются от гриппа, тем самым уменьшат распространение инфекции в осенне-зимний период. Сейчас нет сезонного гриппа, он пойдет ближе к концу октября, началу ноября", - сообщила в эфире канала "Россия 24"(ВГТРК) заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас уже около 400 тысяч москвичей привились от гриппа. "Я надеюсь, что мы выйдем на большие цифры или на те, что были в прошлом году", - отметила Ракова.