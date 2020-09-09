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Роспотребнадзор сообщил о спокойной ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве соответствует данному периоду года и ниже, чем в прошлом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в среду.

"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую 36 неделю во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению - на 55,8 % и ниже показателей прошлого года на 40,5%. В настоящее время в Москве благоприятная эпидемиологическая ситуация для проведения вакцинации против гриппа", - отмечают в пресс-службе.

Там напомнили, что в столице прививочная кампания против гриппа стартовала с 1 сентября. "По состоянию на 8 сентября в Москве привито более 452 200 москвичей, что превышает количество привитых за аналогичный период прошлого года в 3,5 раза. Привито 67 522 человека в мобильных пунктах у метро, пользующихся особой популярностью у москвичей", - сказали в ведомстве.

В предэпидемический период предыдущего эпидсезона 2019/2020 в городе было привито всего 7 488 848 человек, в том числе детей - 1 168 303 человека. За последние пять лет процент москвичей, получивших прививку против гриппа, увеличился с 35,7% до 60,2%, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Москва

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