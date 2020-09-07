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В России планируют поставить рекорд, привив от гриппа 60% населения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за деньги федерального бюджета в России в этом году планируется привить от гриппа 60% населения страны, что является рекордом за всю историю.

"Это рекордные цифры, таких никогда не было", - сказала Попова в понедельник на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням. Она добавила, что будут привиты 75% людей из групп риска.

По словам Поповой, такое решение принято по двум причинам. Первая - это "наложение" гриппа на COVID-19 - специалисты отмечают, что эти вирусы могут усиливать друг друга. Вторая связана с тем, что грипп, который придет в Россию, будет незнаком коллективному иммунитету россиян: эпидемиологи ожидают сразу три гриппозных штамма.

"По рекомендации ВОЗ в вакцину этого года внесены три новых штамма, отличных от того, что было когда-либо. То есть вакцина трехвалентная, состоящая из трех новых штаммов", - сказала Попова.

Она пояснила, что приход в страну сразу трех новых штаммов гриппа - это редкий случай. И вакцина, которой будут прививать россиян, должна защитить сразу от всех трех.

Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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