В Москве в два раза расширят мост между территориями зоопарка

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - К концу 2021 года мост над Большой Грузинской улицей, который соединяет две территории Московского зоопарка, расширят с четырех до девяти метров. Об этом сообщил через пресс-службу руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уже началось строительство опор для пролетного строения моста. Дополнительный пролет возводят к западу от действующего перехода.

Новый мост будет декорирован ограждающими конструкциями, которые придадут ему форму морской волны. Подняться на него можно будет по пандусам и с помощью пассажирских лифтов.

В зоопарке продолжается строительство павильона "Ластоногие" и возведение нового входа со стороны станции метро "Баррикадная" - двухэтажного строения с кассами, кафе и образовательным центром.

Все работы должны быть завершены во втором полугодии 2021 года, к открытию 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).