В Московском зоопарке начали будить тушканчиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке разбудили тушканчиков, сообщает пресс-служба зоосада в понедельник.

"В Московском зоопарке проснулись тушканчики - вслед за енотами, медведями и сурками. В отличие от многих других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима. Наши тушканчики проводят спячку в искусственных условиях - специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном", - пишет зоосад.

Тушканчики заснули еще осенью. В течение почти полугода зоологи еженедельно следили за их весом. Масса животного показывает, когда его пора будить. Когда она снижается примерно до летнего веса, значит запасы, накопленные для спячки, истощились.

Температура тела тушканчика в спячке падает с 37 до примерно 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Поэтому животному требуется несколько часов для разогревания организма.

"После пробуждения зоологи перемещают тушканчиков в вольеры, причем вместе с их домиками для сна, чтобы питомцам было удобнее. Будят всегда днем, чтобы тушканчик - как ночное животное - успел разогреться к темному времени суток самостоятельно. Сотрудники оставляют каждому вдоволь любимого корма, чтобы сделать возвращение к активной жизни максимально комфортным", - говорят в зоопарке.